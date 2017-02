Plus d'infos sur le spectacle Knee Deep à Divonne les Bains

L'ESPLANADE DU LAC (L.1000909) présente ce spectacle

Au sol, en l'air, sur des oeufs crus ou au trapèze, c'est sur le fil de la fragilité et de la poésie que les acrobates nous emportent dans un spectacle frissonnant d'émotions, de tensions et d'extrême habilité. L'incroyable agilité du corps humain se dévoile dans une succession de numéros tour à tour émouvants, inattendus et finement troublants. Knee Deep c'est un voyage inattendu et onirique, un moment suspendu, hors du temps, hors du souffle entre puissance et douceur...Avec : Kali Retallack, Natano Fa'anana, Vincent Van Berkel, Jesse Scott, Jake SilvestroI, Lachlan McAulay, Jesse HuyghDe : Emma Serjeant, Jesse Scott, Natano Fa'anana et Lachlan McAulayRégisseur général : Nicolas PriouzeauCréation lumière : Rob ScottAccès personnes à mobilité réduite: 04 50 99 00 75