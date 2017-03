Plus d'infos sur le spectacle Machine De Cirque à Divonne les Bains

L'ESPLANADE DU LAC (L.1000909) présente ce spectacle

Quinze ans après l'apocalypse, cinq hommes survivent toujours. Leur quête ultime : la rencontre d'autres rescapés. Leur planche de salut : une machine des plus surprenantes. Tantôt comiques, tantôt nostalgiques, ces personnages déjantés manient de main de maître des instruments aussi divers que la planche coréenne, les quilles, le vélo, la batterie et même la serviette de bain ! Clownesques, les garçons explorent toute la palette du jeu comique et empruntent des traditions de mimes chez Marcel Marceau, en les renouvelant et en les intégrant à des numéros de jonglerie et des acrobaties à couper le souffle.Avec : Vincent Dubé, Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Ugo Dario, Maxim Laurin, Frédéric LebrasseurIdée originale, écriture du spectacle, direction artistique et mise en scène : Vincent DubéInterprètes et collaborateurs à l'écriture et à la mise en scène : Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Maxim Laurin, Ugo Dario, Frédéric LebrasseurMusique : Frédéric LebrasseurConseillers artistiques : Martin Genest, Patrick Ouellet, Harold RhéaumeConseillères à la scénographie : Josée Bergeron-Proulx, Julie LévesqueCostumes : Sébastien DionneÉclairage : Bruno MatteSon : René TalbotIngénieur mécanique : David St-OngeDirection technique : Marc-André Gosselin, Patrice Guertin, Milan St-PierreAccès personnes à mobilité réduite: 04 50 99 00 75