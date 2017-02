Plus d'infos sur le concert Iaross à Bellegarde sur Valserine

L'ASSOCIATION A.B.C. (L 3-1044988) PRESENTE



Concert Tout public Après de nombreuses collaborations musicales régionales (Gatsby, Rimbault, etc), Nicolas Iarossi, violoncelliste, décide de créer en 2008 son projet solo : Iaross. Un an après, Iaross devient un groupe grâce à la rencontre avec Germain Lebot, batteur et Colin Vincent, guitariste. Chacun portant des univers et une culture musicale riches, Iaross devient un groupe aux influences vastes allant de la chanson française au rock jusqu'aux frontières de l'électro, de la transe et de l'expérimentation. En 2011, Iaross a sorti son premier album Ventre, unanimement salué par la critique et consacré par le public. Suscitant la curiosité, le groupe est alors propulsé comme coup de coeur ou primé à plusieurs tremplins incontournables de la scène francophone..... On solicite désormais Iaross pour assurer la première partie d'artistes tels que Dominique A, Jacques Higelin, Arthur H, Lo'Jo... Nicolas Iarossi : chant, violoncelle / Germain Lebot : Batterie / Colin Vincent : guitare / Production : Label Folie, Katmesa / Photo : Copy. Iaross