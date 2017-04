Plus d'infos sur le concert M. Pokora à Bourg en Bresse

EKINOX (L.1.1014011/12/3-1034) présente en accord avec Arachnée Productions,Olympia Productions et M2THEP : ce concert.

Après un RED TOUR triomphal, M. POKORA est de retour sur scène à partir du 3 MARS 2017 et enflammera de nouveau la France, la Belgique et la Suisse avec un show spectaculaire entouré de 10 musiciens et ses danseuses.Réservation PMR 04 74 22 97 50