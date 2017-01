Plus d'infos sur le concert Faust à Divonne les Bains

L'ESPLANADE DU LAC (L.1000909) présente ce spectacle

Faust dépasse les frontières du monde classique. L'oeuvre est passée dans la culture populaire grâce à Hergé qui fit de l'air de Marguerite (l'air dit des Bijoux) celui de la Castafiore. L'opéra narre l'histoire du docteur Faust, vieux savant arrivé au crépuscule de sa vie mais qui n'a pas connu l'amour. Il invoque Satan et lui offre son âme en échange de la jeunesse. Amoureux un temps de la belle Marguerite, il l'abandonnera pour une vie de luxure. Celle-ci rejetée de tous deviendra folle.Cet opéra en cinq actes est interprété par la troupe de solistes professionnels d'Opérami, l'Orchestre de chambre de Versoix et le choeur Opérami accompagné du choeur de chambre de l'Université de Genève. Avec : Docteur Faust : José Pazos | Marguerite : Marion Decorvet | Méphistophélès : Rodrigo Garcia | Valentin : Sacha Michon | Siébel : Marianne Dellacasagrande | Wagner : Marcos Garcia GutierrezOrchestre de Chambre de VersoixChoeur OpéramiChoeur de Chambre de l'Université de GenèvePetit Conservatoire de Danse de GaillardDirection : Sébastien BrugièreMise en scène : Madeline AlexanderChorégraphie : Marie-Noëlle DuchêneMaitre d'armes : Johannie JacotCostumes et décors : Madeline AlexanderRéalisation : Équipe Technique Opérami Accès personnes à mobilité réduite: 04 50 99 00 75