Plus d'infos sur le concert Reveillon Capsao à Nantua

Le concert Reveillon Capsao a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Nantua 2017.

Vous ne rêvez pas, le nouvel an CAPSAO s'exporte dans le Haut Bugey pour se rapprocher de ses auditeurs Oyonnaxiens!Après avoir fait danser la population lyonnaise, la radio latine de la région lyonnaise installe ses quartiers à Nantua pour fêter la nouvelle année! A votre tour de réveillonner en mode caliente!Pour cette première édition, l'équipe CAPSAO vous invite à danser sur ses rythmes latino tout en dégustant les différentes saveurs du buffet raffiné de "Cuisine et sensation" : Speed J'ai Faim.L'ambiance sera ultra ensoleillée avec l'artiste Yoel Viso Valdez en show live toute la soirée. Pour vous réchauffer, nous vous avons aussi prévus des shows et initiations en danses latines, que ce soit de la bachata, kizomba, salsa, entre autres... En bref toute la musique de radio CAPSAO afin de terminer l'année avec encore et toujours du soleil!Et surprise pour les plus fêtards, le petit déjeuner vous sera offert !