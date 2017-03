Plus d'infos sur le concert Debout Sur Le Zinc à Reyrieux

Entre chansons graves et humour grinçant, c'est toujours sur la scène que le spectacle prend tout son sens. DSLZ, c'est avant tout un groupe de scène, avec des musiciens exceptionnels, qui, à l'instar des Ogres de Barback, sont capables de jouer d'une multitude d'instruments, parfois plusieurs à la fois, tout en chantant en même temps, donnant une couleur festive indéniable à tous leurs spectacles. Après deux ou trois titres seulement on danse, on chante, on sourit, en un mot : on s'amuse ! La bonne humeur garantie n'est même pas entachée par des textes dont l'actualité n'en finit plus de faire résonner, mais qui donnerait presque de l'espoir avec la beauté des harmonies et de l'orchestration (trompette, accordéon et clarinette) ou la dynamique du refrain. Un moment exceptionnel sur l'album, un instant privilégié pendant le concert !