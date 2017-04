Plus d'infos sur le concert L'animalerie à Reyrieux

Lucio Bukowski, écrivain à la plume à la fois poétique et anarchiste, a lentement mûri un rap aux multiples influences littéraires autour d'un sentiment de spleen omniprésent dans ses textes. Oster Lapwass, Beatmaker expérimenté, figure montante de la scène Hip-Hop il produit des instrus pour Anton Serra, Lucio Bukowski, Nadir, Missak, ... Nous aurons l'honneur de l'accueillir sur scène. Anton Serra, véhicule cet état d'esprit si représentatif de l'Animalerie qui se moque des modes du rap et s'affranchit des stigmates usuels du genre. En fier ambassadeur du rap Made In Lyon, il représente avec son collectif cet esprit dissident face au rap français.