Plus d'infos sur le spectacle Bollywood Legends à Belley

L'INTEGRAL (1-1085955 & 3-1085957) présente ce spectacle

"Bollywood legends" est un spectacle qui vous fera voyager au coeur de l'Inde. C'est un mélange délicieux de danses, musiques et traditions de ce beau pays. C'est ce fascinant choc des cultures et d'univers qui est proposé dans ce spectacle exubérant accompagné par les chansons les plus célèbres de l'histoire de la musique populaire indienne. Le terme "Bollywood" est un mot-valise combinant l'initiale du nom "Bombay" et celui d'un autre symbole de l'industrie du cinéma américain "Hollywood". Il ne désigne pas un lieu spécifique mais plutôt un genre cinématographique. Un univers particulier dans lequel le style chorégraphique est un mélange de danse classique indienne et de danses plus contemporaines comme le modern jazz ou le hip hop. Accès PMR : 04 79 42 31 88