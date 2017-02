Plus d'infos sur le spectacle Opera Pouet à Reyrieux

Pétunia rêve d'embrasser la carrière de Carmen. Zoé rêve d'embrasser le monde entier... Entre Bizet et bisous se rejouent la passion, l'amour et la liberté. Tout y est : décor, costumes, garde montante et descendante, une corrida, un taureau, un concombre masqué, Don José et deux coeurs de femmes... Un opéra tout en finesse et en féminité pour une version décoiffée de Carmen !