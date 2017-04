Plus d'infos sur le spectacle Christelle Chollet à Belley

L'INTEGRAL (1-1085955 & 3-1085957) présente ce spectacle

Comic-Hall, c'est plus qu'un titre ; Christelle a créé un nouveau genre de spectacle né de la fusion du one woman show et du music-hall. Cela fait d'elle une artiste unique, virtuose, toujours drôle, qui impressionne et surprend dans ce 3ème show hors du commun. Comic-Hall une comédie musicale avec des sketchs, des tubes revisités (Jackson, Renaud, Farmer, Diam's, etc.) des décors, des costumes, des chorégraphies, des héros, des supers héros même ... Tout Broadway dans 1m60 et 48 kilos Accès PMR : 04 79 42 31 88