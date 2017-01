Plus d'infos sur le spectacle Les Virtuoses à Belley

L'INTEGRAL (1-1085955 & 3-1085957) présente ce spectacle

Sous les traits de deux musiciens fantasques, Les Virtuoses allient la virtuosité du concertiste à l'âme du clown, dans un spectacle musical emprunt de folie et de poésie. Osant le grand écart entre musicalité débridée et mise en scène spectaculaire, ils déchaînent le classique avec une délicieuse extravagance. Et, du bout des doigts, emmènent les spectateurs dans une rêverie fantastique et musicale. Pianistes formés à l'école de l'exigence, complices comme les frères qu'ils sont, Mathias et Julien Cadez parviennent à faire rire et à émouvoir sur le clavier du piano à queue, troisième personnage de cette fable sans parole. Accès PMR : 04 79 42 31 88