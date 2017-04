Plus d'infos sur le spectacle Cyrano De Bergerac à Divonne les Bains

L'ESPLANADE DU LAC (L.1000909) présente ce spectacle

Dix comédiens et un violoniste virtuose offrent une version sonore, rythmée et fidèle au chef d'oeuvre d'Edmond Rostand. Cyrano est un mousquetaire intrépide, appartenant à la compagnie des cadets de Gascogne. Il est amoureux de sa cousine Roxane mais n'ose se déclarer à elle... Si belle... Et lui si laid avec son énorme nez. Par amour et désespoir, il accepte de protéger Christian, son rival et l'aide même à séduire Roxane. Dans une mise en scène particulièrement animée et colorée, les comédiens du Grenier de Babouchka mènent la danse avec une belle énergie et Stéphane Dauch qui joue le rôle-titre savoure l'alexandrin avec panache. Un spectacle où chacun est à la manoeuvre et où tout a un goût d'aventure !Accès personnes à mobilité réduite: 04 50 99 00 75