Plus d'infos sur le spectacle La Petite Fille De Monsieur Linh à Divonne les Bains

L'ESPLANADE DU LAC (L.1000909) présente ce spectacle

M. Linh a fui son pays. Le voilà qui débarque dans un port occidental, une modeste «valise de cuir bouilli» posée à ses pieds et sa petite fille blottie dans ses bras. Mais c'est un froid glacial qui les accueille. Il faudra l'homme au banc et sa voix grave pour que la vie de M. Linh reprenne du sens. Entre les deux hommes, une étrange amitié se noue. Ils se comprennent, non avec les mots mais avec le coeur, jusqu'à ce que ... l'un parle, l'autre écoute.Portée avec une infinie délicatesse par la comédienne Sylvie Dorliat, cette histoire émouvante nous est racontée comme un conte à la portée universelle.Accès personnes à mobilité réduite: 04 50 99 00 75