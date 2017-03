Plus d'infos sur le spectacle Sebastien Fournier à Divonne les Bains

L'ESPLANADE DU LAC (L.1000909) présente ce spectacle

Créé en 2001 par Sébastien Fournier, l'ensemble Sprezzatura a pour vocation de faire découvrir la musique ancienne et plus particulièrement la musique baroque. Accompagné par un quatuor et un clavecin, le contre-ténor Sébastien Fournier, interprètera Folia et le Stabat Mater de Vivaldi, une des compositions les plus connues du compositeur. Vivaldi réussit dans ce chef d'oeuvre à retranscrire la gravité du texte ainsi qu'une atmosphère de recueillement incitant à la méditation. Ils interprèteront également l'oeuvre vocale sacréeSalve Regina de Giovanni Battista Pergolesi. Écrite à 26 ans au monastère des Capucins de Pozzuoli, près de Naples, elle est l'une des dernières et des plus célèbres du compositeur. Une soirée exceptionnelle autour de deux oeuvres incontournables de la musique baroque.Accès personnes à mobilité réduite: 04 50 99 00 75