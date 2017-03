Plus d'infos sur le spectacle Philo Foraine à Miribel

PHILO FORAINE

S'il est l'auteur du superbe texte Sacco et Vanzetti dont la salle comble de l'Allégro se souviendra toujours du bouleversement qu'il y créa sur la saison 2014?/??2015, Alain Guyard est aussi ancien ?professeur de philosophie, intervenant familier des prisons et des unités psychiatriques. Une pointure donc, un maître de l'exigence dans le domaine des grands concepts... qu'il n'envisage d'ailleurs pas du tout ainsi?! Socrate saltimbanque, bonimenteur de métaphysique, il donne plutôt en effet dans la pensée comme un comice agricole donne dans le bestiau un jour de foire à l'andouille, et décravate le monde soi-disant compliqué des idées à coup de démonstrations éloquentes, et, à les entendre ainsi qu'à être bluffé d'en être si aisément et si vite convaincu?: absolument limpides. Truculentes invectives, arguments hauts en couleur sous gouaille décapante, tonicité neuronale de sprinteur médaillé?: une heure de plaisir intellectuel jusqu'à en être tripal, à trouver finalement possible et plutôt pertinent d'envisager refaire le monde autour d'un comptoir. Tonton Flingueur des pinailleurs blablateurs moralisateurs, Alain Guyard propose là un numéro jouissif et salutaire pour libre penseur... d'être tout au moins penseur.

De et par : Alain Guyard

Réservez vos places de theatre pour : PHILO FORAINE - L'ALLEGRO SALLE SIDNEY BECHET

Le prix des places est compris entre : 11.80 et 15.80 ?

Date : jeudi 23 mars 2017