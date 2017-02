Plus d'infos sur le spectacle Les Chatouilles à Reyrieux

Ecrit et interprété par Andréa Bescond / Mise en scène : Eric Métayer L'histoire insolite d'Odette, une jeune danseuse dont l'enfance a été volée et qui se bat pour se reconstruire. A travers une galerie de personnages joués avec une immense finesse entre rires et émotions, les mots et la danse s'entremêlent et permettent à Andréa Bescond d'emmener le spectateur dans un grand huit émotionnel dont il ne sortira pas indemne. Eric Métayer met cette danse de la colère en scène avec une virtuosité exceptionnelle, créant un équilibre parfait entre texte et chorégraphie. Un texte très actuel et hypersensible, une présence impressionnante, un rare et grand moment de théâtre !